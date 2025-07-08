«Про Бако и Рейнольдса вообще молчу». Писклов назвал самых трудных соперников

Атакующий защитник екатеринбургского «Уралмаша» Кирилл Писклов рассказал, кого он считает самыми трудными соперниками в Единой лиге ВТБ.

«В первую очередь я бы отметил Маркоса Найта из УНИКСа. С ним очень тяжело играть. Против Джеремайи Мартина было непросто, когда он был в «Енисее», против Ксэвьера Ратэн-Мэйса — то же самое. Против Мело Тримбла не так много играл, хотя все говорят, что против него трудно, он демонстрирует множество движений. Про Исмаэля Бако и Джалена Рейнольдса вообще молчу», — сказал Кирилл Писклов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

«Уралмаш» по итогам регулярного чемпионата-2024/2025 занял пятое место в турнирной таблице. В плей-офф клуб из Екатеринбурга в четвертьфинале уступил краснодарскому «Локомотиву-Кубань» со счётом 1-3.