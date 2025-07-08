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Писклов двумя словами ответил, что привнёс в «Уралмаш» тренер Вергун

Писклов двумя словами ответил, что привнёс в «Уралмаш» тренер Вергун
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Защитник «Уралмаша» Кирилл Писклов, который уже пять лет выступает в екатеринбургском клубе, двумя словами ответил, что привнёс в команду главный тренер Ростислав Вергун.

«Искренний баскетбол», — сказал Кирилл Писклов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

«Уралмаш» по итогам регулярного чемпионата-2024/2025 занял пятое место в турнирной таблице. В плей-офф клуб из Екатеринбурга в четвертьфинале уступил краснодарскому «Локомотиву-Кубань» со счётом 1-3.

Напомним, Вергун с 2019 по 2023 год тренировал «Минск», который выступал в Единой лиге ВТБ. В декабре 2023 года был назначен главным тренером «Уралмаша», с которым дважды вышел в плей-офф.

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