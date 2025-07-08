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Призёр ОИ-2020 Кирилл Писклов рассказал, часто ли вспоминает об Олимпиаде

Призёр ОИ-2020 Кирилл Писклов рассказал, часто ли вспоминает об Олимпиаде
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Защитник «Уралмаша» Кирилл Писклов, который уже пять лет выступает в екатеринбургском клубе, рассказал, часто ли вспоминает Олимпиаду в Токио, где он в составе сборной России по баскетболу в формате 3x3 стал обладателем серебряных медалей.

«Если бы у меня не было машины, то нечасто вспоминал бы (смеётся). Когда вижу машину — вспоминаю про Олимпиаду. На самом деле только когда нахожусь в компании и меня спрашивают об Олимпийских играх, тогда с удовольствием делюсь воспоминаниями», — сказал Кирилл Писклов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Напомним, сборная России 3x3 в финале ОИ-2020 уступила Латвии со счётом 18:21. Наши спортсмены были пятыми сеяными после группового этапа, но на пути к решающему матчу обыграли одних из главных фаворитов турнира — Нидерланды (21:19) и Сербию (21:10).

Читайте полное интервью:
«Вижу машину — вспоминаю Олимпиаду». Как Писклов стал символом «Уралмаша» всего за 5 лет
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«Вижу машину — вспоминаю Олимпиаду». Как Писклов стал символом «Уралмаша» всего за 5 лет
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