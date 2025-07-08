«Зенит» сделал предложение экс-рекордсмену ЕЛ по очкам за сезон Ратэн-Мэйсу — Sportklub.rs

Бывший игрок «Енисея» и бывший рекордсмен Единой лиги ВТБ по очкам за сезон Ксэвьер Ратэн-Мэйс, ныне выступающий за мадридский «Реал», получил предложение от «Зенита». Об этом информирует Sportklub.rs со ссылкой на свои источники.

Также сообщается, что подписать контракт с канадским атакующим защитником будет пытаться «Црвена Звезда». Отмечается, что сербский клуб уже отправил предложение Ксавьеру.

В прошлом сезоне Евролиги Ратэн-Мэйс принял участие в 21 матче, где в среднем набирал 5,3 очка, совершал один подбор и отдавал 1,5 передачи. В настоящий момент спортсмену 31 год.

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