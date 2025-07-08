Баскетболист «Уралмаша» Писклов ответил про сравнения со звездой НХЛ Малкиным

Защитник «Уралмаша» Кирилл Писклов, который уже пять лет выступает в екатеринбургском клубе, рассказал, часто ли его путают с российским нападающим «Питтсбург Пингвинз» Евгением Малкиным, играющим в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

— Вас до сих пор иногда путают с Евгением Малкиным?

— Да, есть такое.

«Уралмаш» по итогам регулярного чемпионата-2024/2025 занял пятое место в турнирной таблице. В плей-офф клуб из Екатеринбурга в четвертьфинале уступил краснодарскому «Локомотиву-Кубань» со счётом 1-3.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года, вместе с клубом он трижды становился обладателем Кубка Стэнли. В прошедшем сезоне россиянин провёл 68 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых забил 16 голов и сделал 34 результативные передачи.