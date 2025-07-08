Эксперт раскрыл, при каких условиях Дончич подпишет контракт в НБА более чем на $ 400 млн

Обозреватель The Athletic Джон Холлингер поделился мнением об условии, которое позволит разыгрывающему «Лос-Анджелес Лейкерс» Луке Дончичу получить контракт на сумму более $ 400 млн. В феврале этого года спортсмен был обменян в калифорнийский клуб из «Даллас Маверикс».

«С точки зрения контракта Дончич — редкое исключение: он суперзвезда, которую обменяли ещё до окончания второго контракта. Это автоматически лишает его права на «супермакс» — соглашение, которое обычно получают игроки его уровня после второго контракта. Поэтому масштабные соглашения, которые недавно подписали Джейсон Тейтум и Шей Гилджес-Александер, пока недоступны для Дончича.

Тем не менее если летом 2026 года он откажется от опции игрока и подпишет с «Лейкерс» трёхлетнее продление на $ 161 млн с опцией игрока на сезон-2028/2029, то к лету 2028 года он будет считаться ветераном с 10-летним стажем. Тогда он сможет заключить колоссальный пятилетний контракт примерно на $ 406 млн и остаться в Лос-Анджелесе», — сказано в материале Холлингера.

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