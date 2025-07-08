«Ему, конечно, уже не 30 лет». В «Хьюстоне» отреагировали на обмен Дюранта

Генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» Рафаэль Стоун поделился мнением о подписании контракта с именитым форвардом Кевином Дюрантом.

«Он — Кевин Дюрант. Он действительно хорош и очень эффективен. В прошлом году у него был отличный сезон. Ему, конечно, уже не 30 лет, но он не сбавил обороты, и мы просто думаем, что у него есть шанс быть крайне полезным для нас», — приводит слова Стоуна ESPN.

Напомним, Дюрант перебрался в «Хьюстон» в сделке с участием семи клубов НБА, что является рекордом лиги.

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дюрант, выступавший за «Финикс Санз», принял участие в 62 матчах, где в среднем набирал 26,6 очка, совершал шесть подборов и отдавал 4,2 передачи.