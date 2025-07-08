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Инсайдер рассказал, как Йокич воспринял шаги «Денвера» в это межсезонье НБА

Инсайдер рассказал, как Йокич воспринял шаги «Денвера» в это межсезонье НБА
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Известный инсайдер Брайан Уиндхорст поделился подробностями относительно реакции лидера «Денвер Наггетс» Николы Йокича на недавние ходы команды в межсезонье. Ранее сообщалось, что в «Наггетс» в результате сделок перейдут Кэмерон Джонсон (обмен с «Бруклин Нетс» на Майкла Портера), Брюс Браун и Тим Хардуэй-младший (свободные агенты).

«Мне стало известно — сам мистер Йокич, по крайней мере публично, на английском языке, об этом не говорил, насколько я видел, — но мне передали через вторые руки, что Йокич очень доволен ходами, которые совершили «Наггетс», — сказал Уиндхорст на канале NBA on ESPN в YouTube.

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