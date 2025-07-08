Фото: портал представил звёзд НБА в качестве бойцов UFC

Портал Basketball Forever представил сгенерированные изображения звёздных игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в качестве бойцов смешанных единоборств (ММА) промоушена UFC.

Basketball Forever использовал изображения лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса (первое фото), разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри (второе) и разыгрывающего «Лейкерс» Луки Дончича (третье).

«UFC x NBA. Какой игрок НБА будет доминировать в октагоне?!» — говорится в подписи к изображениям.

Фото: https://x.com/bballforever_

Фото: https://x.com/bballforever_

Фото: https://x.com/bballforever_

Ранее «Чемпионат» рассказывал о новом ходе «Лейкерс» в межсезонье.

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