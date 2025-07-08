Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Инсайдер в НБА объяснил, почему «Лейкерс» не нужен Брэдли Бил

Инсайдер в НБА объяснил, почему «Лейкерс» не нужен Брэдли Бил
Комментарии

Известный журналист и инсайдер Йован Буха объяснил, почему «Лос-Анджелес Лейкерс» не стоит думать о переходе защитника «Финикс Санз» Брэдли Била.

«Сегодня в The Athletic вышла статья, в которой говорится, что в списке Била четыре команды, которые его интересуют: «Лейкерс», «Уорриорз», «Клипперс» и «Бакс».

Всё это в той или иной степени имеет смысл. В «Лейкерс», я думаю, он, скорее всего, будет запасным игроком, если быть до конца честным. Я не думаю, что состав Лука — Леброн — Бил — Ривз имеет большой смысл. Вы говорите о замене Руи [Хатимуры] на атакующего защитника стартовой пятёрки. Если заменить Руи на Брэдли Била, то защита станет намного хуже и в составе будет меньше игроков», — сказал Буха в видео на своём канале в YouTube.

Сейчас читают:
Рынок свободных агентов НБА — LIVE
Live
Рынок свободных агентов НБА — LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android