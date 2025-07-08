Инсайдер в НБА объяснил, почему «Лейкерс» не нужен Брэдли Бил

Известный журналист и инсайдер Йован Буха объяснил, почему «Лос-Анджелес Лейкерс» не стоит думать о переходе защитника «Финикс Санз» Брэдли Била.

«Сегодня в The Athletic вышла статья, в которой говорится, что в списке Била четыре команды, которые его интересуют: «Лейкерс», «Уорриорз», «Клипперс» и «Бакс».

Всё это в той или иной степени имеет смысл. В «Лейкерс», я думаю, он, скорее всего, будет запасным игроком, если быть до конца честным. Я не думаю, что состав Лука — Леброн — Бил — Ривз имеет большой смысл. Вы говорите о замене Руи [Хатимуры] на атакующего защитника стартовой пятёрки. Если заменить Руи на Брэдли Била, то защита станет намного хуже и в составе будет меньше игроков», — сказал Буха в видео на своём канале в YouTube.