Фанаты обвинили Дюранта в использовании ИИ при написании прощального письма в адрес «Санз»

Некоторые фанаты предположили, что прощальное письмо форварда Кевина Дюранта в адрес «Финикс Санз» после перехода в «Хьюстон Рокетс» было составлено с помощью искусственного интеллекта. Часть пользователей обратила на это внимание в комментариях к письму Дюранта.

«Как же я смеюсь, это же ИИ».

«100%. Это искусственный интеллект».

«Чувак здорово играет, но не может составить сообщение».

«Это ChatGPT».

«Привет, ChatGPT. Это Кевин Дюрант, не мог бы, пожалуйста, помочь мне написать мою прощальную речь?»

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дюрант принял участие в 62 матчах, где в среднем набирал 26,6 очка, совершал шесть подборов и отдавал 4,2 передачи.

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