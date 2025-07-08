Фанаты обвинили Дюранта в использовании ИИ при написании прощального письма в адрес «Санз»

Некоторые фанаты предположили, что прощальное письмо форварда Кевина Дюранта в адрес «Финикс Санз» после перехода в «Хьюстон Рокетс» было составлено с помощью искусственного интеллекта. Часть пользователей обратила на это внимание в комментариях к письму Дюранта.
«Как же я смеюсь, это же ИИ».
«100%. Это искусственный интеллект».
«Чувак здорово играет, но не может составить сообщение».
«Это ChatGPT».
«Привет, ChatGPT. Это Кевин Дюрант, не мог бы, пожалуйста, помочь мне написать мою прощальную речь?»
В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дюрант принял участие в 62 матчах, где в среднем набирал 26,6 очка, совершал шесть подборов и отдавал 4,2 передачи.