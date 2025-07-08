Журналист подшутил над новичком «Филадельфии» Эджкомбом

Журналист Кайл Пэйган подшутил над новичком клуба «Филадельфия Сиксерс» Ви Джеем Эджкомбом в связи с травмой игрока.

«Он уже игрок «Сиксерс», — написал Пэйган в социальной сети X (ранее Twitter).

Отметим, Эджкомб не сыграл во второй игре Летней лиги НБА с «Оклахома-Сити Тандер» из-за травмы большого пальца. Тем самым Пэйган хотел намекнуть на особую травматичность игроков «Филадельфии» в последние годы.

Напомним, в прошлом сезоне главная звезда клуба Джоэл Эмбиид сыграл лишь в 19 матчах, Пол Джордж — в 41, а Тайриз Макси — в 52. «Филадельфия» закончила регулярный чемпионат-2024/2025 на 13-м месте в Восточной конференции с показателем 24-58.