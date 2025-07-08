Назван клуб НБА, не сделавший на данный момент ни одного хода в межсезонье

«Голден Стэйт Уорриорз» является единственной командой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которая на данный момент не осуществила ни одного хода в межсезонье.

Ранее все клубы провели хотя бы одну сделку. Единственной командой, у которой также не было ходов в межсезонье, оставалась «Индиана Пэйсерс». Однако 6 июля клуб обменял центрового «Мемфис Гриззлиз» Джея Хаффа.

Ранее портал Basketball Forever представил сгенерированные изображения звёздных игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в том числе Стефена Карри из «Голден Стэйт», в качестве бойцов смешанных единоборств (ММА) промоушена UFC.

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