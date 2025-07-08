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«Сбит с толку». Дрэймонд Грин обескуражен бездействием «Голден Стэйт»

«Сбит с толку». Дрэймонд Грин обескуражен бездействием «Голден Стэйт»
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин поделился мыслями о том, что клуб из Сан-Франциско не подписал ещё ни одного игрока на рынке свободных агентов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я сижу в своей берлоге и разговариваю с женой. Сбит с толку тем фактом, что рынок свободных агентов в НБА закончился. Честно говоря, для нас этот период так и не начинался», — написал Дрэймонд Грин в одной из своих социальных сетей.

«Голден Стэйт» является единственной командой в лиге, которая пока не подписала контракт ни с одним новым игроком. «Воинов» покинул Кевон Луни после 10 лет нахождения в клубе.

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