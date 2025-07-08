«Шак — идиот». Бывший игрок «Лейкерс» рассказал об ужасных выходках О’Нила

Бывший игрок НБА Седрик Себальос, который с 1994 по 1997 год играл за «Лос-Анджелес Лейкерс», рассказал о выходках центрового Шакила О'Нила.

«Шак — идиот. Он вытворял отвратительные вещи. В первый год работы с Шаком у нас была раздевалка, с которой открывался вид на ванную. Вы, ребята, знаете, что есть ещё другая раздевалка на другой стороне, которую никто и никогда не занимает [на тренировках]. Итак, когда я впервые пришёл туда, меня спросили: «Где бы ты хотел сесть?» Я в ответ: «А что, что не так с этой раздевалкой?» Мне ответили: «Шак там делает то, что всё равно не поместится в кабинке, и всем, кто проходил мимо, он как будто показывал своё ******.

Я ему говорю: «Чувак, ты серьёзно?» Он почему-то всегда играл с фекалиями. После этого я сказал: «Шак, стоп». Я стараюсь быть честным с фанатами и с детьми, но он всегда хотел… Просто остановись, мужик. Перестань играться с такими вещами», — сказал Себальос в подкасте Byron Scott's Fast Break.