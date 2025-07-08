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«Почему не сказал мне об этом раньше?» Рики Рубио вспомнил о словах Пау Газоля

«Почему не сказал мне об этом раньше?» Рики Рубио вспомнил о словах Пау Газоля
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Известный испанский баскетболист Рики Рубио вспомнил одну из бесед со своим соотечественником двукратным чемпионом НБА Пау Газолем.

«Я ему сказал, что раньше, когда выходил на паркет, считал себя худшим и благодаря этому находил мотивацию. И он ответил, что считал себя лучшим. Чувак, ну почему ты не сказал мне об этом раньше?» — приводит слова Рубио La Sexta.

Помимо завоевания двух титулов в НБА, Пау дважды становился серебряным медалистом Олимпийских игр (2008, 2012), одерживал победу на чемпионате мира 2006 года и трижды становился чемпионом Европы (2009, 2011,2015). Кроме того, шесть раз принимал участие в Матче всех звёзд НБА, а в 2002 году стал новичком года НБА.

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