«Почему не сказал мне об этом раньше?» Рики Рубио вспомнил о словах Пау Газоля

Известный испанский баскетболист Рики Рубио вспомнил одну из бесед со своим соотечественником двукратным чемпионом НБА Пау Газолем.
«Я ему сказал, что раньше, когда выходил на паркет, считал себя худшим и благодаря этому находил мотивацию. И он ответил, что считал себя лучшим. Чувак, ну почему ты не сказал мне об этом раньше?» — приводит слова Рубио La Sexta.
Помимо завоевания двух титулов в НБА, Пау дважды становился серебряным медалистом Олимпийских игр (2008, 2012), одерживал победу на чемпионате мира 2006 года и трижды становился чемпионом Европы (2009, 2011,2015). Кроме того, шесть раз принимал участие в Матче всех звёзд НБА, а в 2002 году стал новичком года НБА.