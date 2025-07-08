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«Всё равно, что Леброн недоволен. Чемпион НБА — о дуэте Джеймса с Дончичем

«Всё равно, что Леброн недоволен. Чемпион НБА — о дуэте Джеймса с Дончичем
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Брайан Скалабрини высказался насчет дуэта Леброна Джеймса и Луки Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Лука подбрасывает мячи и умеет действовать на подборах, после этого бросает его вперед, где Леброн великолепен в переходной фазе. Эта комбинация, на мой взгляд, отвратительная.

Мне все равно, что Леброн недоволен [игрой вместе с Лукой Дончичем], я понятия не имею, что у него на уме. Я просто знаю, с баскетбольной точки зрения эти два парня очень подходят друг другу», — сказал Скалабрини в эфире SiriusXM NBA Radio.

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