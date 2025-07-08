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Эксперт дал совет «Чикаго» насчёт Майкла Джордана, чтобы возродить былое величие

Эксперт дал совет «Чикаго» насчёт Майкла Джордана, чтобы возродить былое величие
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Известный североамериканский журналист и обозреватель Билл Симмонс поделился мнением о нынешнем положении дел в команде НБА «Чикаго Буллз». Клуб шесть раз становился чемпионом НБА. Все эти титулы были завоёваны во время выступления за команду легенды североамериканской лиги Майкла Джордана.

«Если бы я был очень богат, то попытался бы купить эту команду. Используя ДНК Джордана и Пиппена, этот клуб можно было бы возродить и перестроить. Можно было бы вернуть этих парней, дать Джордану какую-то церемониальную должность. Это была бы действительно особенная франшиза. Сейчас это не так. Худшая ситуация на Востоке», — сказал Симмонс на своём канале в YouTube.

В то же время Бен вспомнил период работы Джордана в качестве президента по баскетбольным операциям в «Вашингтон Уизардс», отметив неудачный выбор клубом на драфте НБА Кваме Брауна под первым номером.

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