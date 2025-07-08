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Агент Ратэн-Мэйса отреагировал на инсайд о предложении игроку контракта от «Зенита»

Агент Ратэн-Мэйса отреагировал на инсайд о предложении игроку контракта от «Зенита»
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Агент Вадим Михалевский, представляющий интересы атакующего защитника «Реала» Ксэвьера Ратэн-Мэйса, прокомментировал недавний инсайд об интересе к игроку со стороны петербургского «Зенита». Ранее издание Sportklub.rs сообщало, что «Зенит» отправил предложение канадцу.

‎«Рэтан-Мейс имеет действующее соглашение с «Реалом». Туда пришёл Скариоло, который будет разговаривать с каждым игроком, у которого есть действующее соглашение. Что-то говорить относительно «Зенита» – это как минимум преждевременно. Пока так», — приводит слова Михалевского «Спорт день за днём».

Напомним, в начале июля новым главным тренером «Реала» стал Серджо Скариоло.

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