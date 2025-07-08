«Хватит так много жаловаться». Бывший игрок НБА рассказал историю о Майкле Джордане

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джим Джексон, поигравший за 12 разных клубов в период с 1992 по 2006 год, рассказал историю о легендарном игроке «Чикаго Буллз» Майкле Джордане.

«Фишка Майкла была в том, что он говорил о «деньгах» [очках]. Они будут уверять, что это не так, но нет, он был королём в этом деле. Мы участвовали в предсезонных матчах в Северной Каролине на стадионе имени Дина Смита. Шла игра, и я сказал: «Хватит так много жаловаться. Ты всё равно получишь каждый фол в любом случае. Он ответил: «Так хватит фолить на мне», — сказал Джим Джексон в подкасте Пола Джорджа.