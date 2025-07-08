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Инсайдер назвал предыдущую лигу экс-игрока ЦСКА Майка Джеймса, куда тот хочет вернуться

Инсайдер назвал предыдущую лигу экс-игрока ЦСКА Майка Джеймса, куда тот хочет вернуться
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Американский разыгрывающий Майк Джеймс выразил желание вернуться в чемпионат Испании. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал известный инсайдер Маттео Адреани. Отмечается, что так называемыми правами tanteo на игрока владеет «Баскония», где Джеймс выступал с 2014 по 2016 год. Права позволяют «Басконии» перебить любое предложение от других испанских клубов, а у игрока не будет опции отказаться.

Напомним, ранее Майк выступал в ЦСКА. В составе армейцев американец провёл два неполных сезона, приняв участие в 87 матчах. В них Джеймс в среднем набирал 18,8 очка и отдавал 4,7 передачи. Сейчас он выступает за «Монако».

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