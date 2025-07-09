Бывший игрок НБА рассказал, почему Коби Брайант бросил играть в одном из матчей плей-офф

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джим Джексон, выступавший за «Лос-Анджелес Лейкерс», рассказал, почему легендарный защитник «озёрников» Коби Брайант не совершил ни одного броска во второй половине седьмой игры первого раунда плей-офф 2006 года.

«Смуш Паркер проделал феноменальную работу в первых четырёх играх со Стивом Нэшем. Затем что-то изменилось, когда Смуш начал выходить за рамки своей игры. Чувствовалось, что ситуация выходит из-под контроля, и Коби был зол.

В то время Коби доказывал свою правоту. Я сидел на скамейке и сначала этого не понял. Потом мы задумались, и до нас дошло: «Погодите, он не бросает. Он даже не смотрит на кольцо», — сказал Джим Джексон в подкасте Пола Джорджа.