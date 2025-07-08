Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Экс-игрок НБА вспомнил, как в год новичка получал больше Майкла Джордана

Экс-игрок НБА вспомнил, как в год новичка получал больше Майкла Джордана
Комментарии

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Джим Джексон поделился мнением о нынешних зарплатах в североамериканской лиге. Спортсмен вспомнил, сколько получал в свой год новичка, отметив, что даже тогда оклады стали выше, чем были зарплаты у многих легендарных спортсменов.

«Когда я пришёл в лигу, то зарабатывал $ 3 млн в год. Майкл Джордан в то время получал $ 2,6 млн», — сказал Джексон в подкасте Пола Джорджа.

Ранее известный североамериканский журналист и обозреватель Билл Симмонс дал совет «Чикаго Буллз» насчёт Джордана, чтобы возродить былое величие команды.

Материалы по теме
Эксперт дал совет «Чикаго» насчёт Майкла Джордана, чтобы возродить былое величие

Майкл Джордан встретился с уличным артистом в Португалии:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android