«Продолжай». Хвича Кварацхелия показал фото Коби Брайанта

Грузинский вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, показав фото легендарного игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта.

«Продолжай», — подписал фото Кварацхелия.

Фото: Страница Хвичи Кварацхелии в социальных сетях

Одной из главных отличительных особенностей Брайанта была его трудовая этика.

Всю карьеру (1996—2016) Коби играл в «Лос-Анджелес Лейкерс». Вместе с калифорнийским клубом он пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. 18 раз спортсмен принимал участие в Матче всех звёзд.

Кроме того, Брайант дважды становился олимпийским чемпионом в составе сборной США. Легендарный игрок погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта недалеко от Лос-Анджелеса.

Джини Басс вручила диплом дочке Коби Брайанта: