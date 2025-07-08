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«Продолжай». Хвича Кварацхелия показал фото Коби Брайанта

«Продолжай». Хвича Кварацхелия показал фото Коби Брайанта
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Грузинский вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, показав фото легендарного игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта.

«Продолжай», — подписал фото Кварацхелия.

Фото: Страница Хвичи Кварацхелии в социальных сетях

Одной из главных отличительных особенностей Брайанта была его трудовая этика.

Всю карьеру (1996—2016) Коби играл в «Лос-Анджелес Лейкерс». Вместе с калифорнийским клубом он пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. 18 раз спортсмен принимал участие в Матче всех звёзд.

Кроме того, Брайант дважды становился олимпийским чемпионом в составе сборной США. Легендарный игрок погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта недалеко от Лос-Анджелеса.

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