«Надеюсь стать на треть таким же, каким был Тим Данкан». Люк Корнет объяснил выбор номера

Новичок «Сан-Антонио Спёрс» Люк Корнет рассказал, почему принял решение выступать под седьмым номером. Во время выступления за свою предыдущую команду, «Бостон Селтикс», у спортсмена был 40-й номер.

«Никогда раньше не носил такой номер. Просто надеюсь стать на треть таким же игроком, каким был Тим Данкан», — сказал Корнет на пресс-конференции.

Тим Данкан всю карьеру выступал за «Сан-Антонио». Спортсмен носил 21-й номер. Вместе со «Спёрс» спортсмен пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. 15 раз принимал участие в Матче всех звёзд североамериканской лиги.

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