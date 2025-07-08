Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Надеюсь стать на треть таким же, каким был Тим Данкан». Люк Корнет объяснил выбор номера

«Надеюсь стать на треть таким же, каким был Тим Данкан». Люк Корнет объяснил выбор номера
Комментарии

Новичок «Сан-Антонио Спёрс» Люк Корнет рассказал, почему принял решение выступать под седьмым номером. Во время выступления за свою предыдущую команду, «Бостон Селтикс», у спортсмена был 40-й номер.

«Никогда раньше не носил такой номер. Просто надеюсь стать на треть таким же игроком, каким был Тим Данкан», — сказал Корнет на пресс-конференции.

Тим Данкан всю карьеру выступал за «Сан-Антонио». Спортсмен носил 21-й номер. Вместе со «Спёрс» спортсмен пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. 15 раз принимал участие в Матче всех звёзд североамериканской лиги.

Сейчас читают:
Клуб НБА даёт игроку контракт почти на $ 300 млн. Это блестящее решение или просчёт?
Клуб НБА даёт игроку контракт почти на $ 300 млн. Это блестящее решение или просчёт?

23-летний игрок НБА проводит время с 40-летней возлюбленной:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android