Главный тренер «Хьюстона» Удока и Фред Ванвлит провели совместную тренировку по боксу

Главный тренер клуба «Хьюстон Рокетс» Име Удока и его 31-летний подопечный, выступающий на позиции разыгрывающего защитника, Фред Ванвлит провели совместную тренировку по боксу.

Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американский разыгрывающий принял участие в 60 матчах. В среднем за встречу Фред Ванвлит набирал 14,1 очка, делал 3,7 подбора, отдавал 5,6 передачи, а также совершал 1,5 перехвата.

Име Удока ранее также был профессиональным баскетболистом. Он играл с 2000 по 2012 года в НБА и чемпионате Испании. Его карьера в тренерском штабе началась в том же 2012, когда Удока занял должность ассистента в «Сан-Антонио Спёрс». На пост главного тренера «Хьюстона» Име пришёл в 2023 году.