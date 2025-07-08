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Дрэймонд Грин: мне надо было стать президентом профсоюза игроков НБА

Дрэймонд Грин: мне надо было стать президентом профсоюза игроков НБА
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин заявил, что ему стоило стать президентом профсоюза игроков Национальной баскетбольной ассоциации.

«Мне надо было стать президентом профсоюза игроков. Я был бы очень полезен. Лига просто замечательная, она замечательна для нас всех. У нас невероятные партнёрские отношения между игроками, сотрудниками, руководителями, владельцами и болельщиками. И это заставляет хорошо смазанную машину просто парить.

И это правильно. Но я озадачен тем, как мало игроки знают об этом бизнесе и о том, как он на них влияет. Я говорил это ещё до последнего коллективного соглашения», — написал Грин в социальных сетях.

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