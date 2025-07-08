Дрэймонд Грин: мне надо было стать президентом профсоюза игроков НБА

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин заявил, что ему стоило стать президентом профсоюза игроков Национальной баскетбольной ассоциации.

«Мне надо было стать президентом профсоюза игроков. Я был бы очень полезен. Лига просто замечательная, она замечательна для нас всех. У нас невероятные партнёрские отношения между игроками, сотрудниками, руководителями, владельцами и болельщиками. И это заставляет хорошо смазанную машину просто парить.

И это правильно. Но я озадачен тем, как мало игроки знают об этом бизнесе и о том, как он на них влияет. Я говорил это ещё до последнего коллективного соглашения», — написал Грин в социальных сетях.