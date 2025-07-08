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Леброн уже некоторое время хочет уйти из «Лейкерс» — Бек

Леброн уже некоторое время хочет уйти из «Лейкерс» — Бек
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Американский журналист издания The Ringer Говард Бек сообщил, что 40-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступающий на позиции лёгкого форварда, Леброн Джеймс уже некоторое время хочет покинуть калифорнийский «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Вероятно, Леброн оказывает давление на руководство клуба. Джеймс делал это в каждой команде на протяжении всей своей карьеры.

У меня есть информация от одного человека, что Леброн не просто хочет покинуть «Лейкерс». Джеймс хочет этого уже некоторое время, но не скажу точно сколько», — приводит слова Говарда Бека портал Basket News.

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