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«40 очков ничего не значат». Эксперт призвал Дончича научиться играть в защите

«40 очков ничего не значат». Эксперт призвал Дончича научиться играть в защите
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Легендарный американский баскетболист, а теперь комментатор Роберт Орри раскритиковал одного из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Луку Дончича.

«Мне плевать на его вес. Вам нужно отвести его в зал и научить его играть в защите. В этом-то и дело, потому что вы можете дать кому-то 40 очков, но если вы отдаете 35 на другом конце, эти 40 очков ничего не значат», — приводит слова Роберта Орри DPShow.

Дончич стал игроком «Лейкерс» в ходе обмена на Энтони Дэвиса 2 февраля 2025 года.

Отметим, что «Лейкерс» могут предложить Дончичу продление контракта, и, по слухам, речь идёт о четырёхлетнем контракте на сумму $ 229 млн, который он может принять начиная со 2 августа.

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