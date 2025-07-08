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Гилджес-Александер подписал новый рекордный контракт с «Оклахомой»

Гилджес-Александер подписал новый рекордный контракт с «Оклахомой»
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26-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лидер и разыгрывающий защитник клуба «Оклахома-Сити Тандер» канадец Шей Гилджес-Александер подписал новое четырёхлетнее «супермаксимальное» соглашение с клубом на сумму $ 285 млн до сезона-2030/2031. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Сделка вступит в свои права в 2027 году, а её сумма основана на предсказании потолка зарплат в НБА, который ожидается на уровне $ 182 млн в год, однако может быть уменьшен в будущем, как сообщает Sportrac.

Зарплата канадского баскетболиста станет рекордной в лиге.

Напомним, Шей в составе «Оклахомы» стал чемпионом североамериканской организации. В финальной серии им противостояла «Индиана Пэйсерс». Команды провели семь встреч, по итогам которых «Оклахома» одержала победу в четырёх. Таким образом, клуб стал чемпионом в сезоне-2024/2025.

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