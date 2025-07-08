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Бельгийский центровой УНИКСа перешёл в «Париж»

Бельгийский центровой УНИКСа перешёл в «Париж»
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29-летний бельгийский центровой казанского УНИКСа Исмаэль Бако перешёл во французский «Париж». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Исмаэль принял участие в 52 матчах. В среднем за встречу бельгийский спортсмен набирал 8,8 очка, совершал 6,6 подбора и отдавал 0,7 передачи. УНИКС занял третье место. В серии за бронзовые медали казанский клуб оказался сильнее краснодарского «Локомотива-Кубань» (3-1 в серии).

Бако выступает на профессиональном уровне с 2012 года. За это время Исмаэль играл за такие клубы, как французский АСВЕЛ, испанский «Манреса», итальянский «Виртус» и другие.

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