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Защитник «Майами» Данкан Робинсон подписал нестандартный контракт с «Детройтом» — инсайдер

Защитник «Майами» Данкан Робинсон подписал нестандартный контракт с «Детройтом» — инсайдер
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31-летний американский защитник флоридского клуба «Майами Хит» Данкан Робинсон заключил соглашение с командой «Детройт Пистонс». Об этом сообщает редактор портала Spotrac Майкл Джиннитти на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Согласно его информации, Данкан подписал контракт с клубом на три года на сумму $ 48 млн. Уточняется, что Робинсону гарантирована полная выплата лишь за сезон-2025/2026 в размере $ 16,8 млн. Предполагается также, что за сезон-2026/2027 он получит $ 15,9 млн, из которых гарантировано он получит $ 2 млн. А за сезон-2027/2028 31-летнему защитнику не гарантирована никакая выплата.

Отмечается, что негарантированная сумма станет полностью гарантированной с 10 января предыдущего сезона, который Робинсон провёл в составе «Детройта».

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