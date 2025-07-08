Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

УНИКС подписал контракт с американцем из «Хапоэля»

УНИКС подписал контракт с американцем из «Хапоэля»
Комментарии

Баскетбольный клуб УНИКС подписал контракт с 24-летним американским «большим» Маркусом Бингэмом. Об этом сообщает официальный сайт казанской команды.

В прошлом сезоне бигмэн выступал за «Хапоэль» из Тель-Авива, с которым стал чемпионом Еврокубка. Напомним, «Хапоэль» тренирует экс-наставник ЦСКА Димитрис Итудис. Соглашение заключено по схеме «1+1».

В 16 встречах чемпионата Израиля-2024/25 новичок УНИКСа в среднем набирал 9,3 очка, делал 4,4 подбора и 1,4 блок-шота при 67% попаданий с игры за 16 с половиной минут на паркете. В минувшем розыгрыше Еврокубка он провёл 9 игр со средними показателями 4,3 очка, 1,8 подбора и 1,1 блок-шота.

Материалы по теме
«Бронзовые медали — точно лучше, чем никаких». Чего не хватило УНИКСу в борьбе за титул?
«Бронзовые медали — точно лучше, чем никаких». Чего не хватило УНИКСу в борьбе за титул?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android