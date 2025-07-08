Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Звезде «Далласа» Энтони Дэвису провели операцию на глазу — Шэмс Чарания

Звезде «Далласа» Энтони Дэвису провели операцию на глазу — Шэмс Чарания
Комментарии

Авторитетный американский инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) сообщил, что 32-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступающий на позиции центрового в техасском клубе «Даллас Маверикс», Энтони Дэвис успешно перенёс операцию по восстановлению отслоившейся сетчатки глаза.

Предполагается, что американский центровой будет здоров к тренировочному лагерю команды перед сезоном-2025/2026.

Напомним, в составе техасского клуба в минувшем сезоне лиги Дэвис принял участие в 11 матчах. В среднем за игру Энтони набирал 22,5 очка, а также делал 9,9 подбора.

Материалы по теме
«Огромный багаж знаний». Флэгг — об игре с Дэвисом, Ирвингом и Томпсоном
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android