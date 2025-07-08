Звезде «Далласа» Энтони Дэвису провели операцию на глазу — Шэмс Чарания

Авторитетный американский инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) сообщил, что 32-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступающий на позиции центрового в техасском клубе «Даллас Маверикс», Энтони Дэвис успешно перенёс операцию по восстановлению отслоившейся сетчатки глаза.

Предполагается, что американский центровой будет здоров к тренировочному лагерю команды перед сезоном-2025/2026.

Напомним, в составе техасского клуба в минувшем сезоне лиги Дэвис принял участие в 11 матчах. В среднем за игру Энтони набирал 22,5 очка, а также делал 9,9 подбора.