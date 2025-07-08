Гилджес-Александер появится на обложке игры NBA 2K26

26-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лидер и разыгрывающий защитник клуба «Оклахома-Сити Тандер» канадец Шей Гилджес-Александер будет изображён на обложке новой игры NBA 2K26. Об этом в соцсетях сообщил инсайдер Шэмс Чарания.

Напомним, Шей в составе «Оклахомы» стал чемпионом североамериканской организации. В финальной серии им противостояла «Индиана Пэйсерс». Команды провели семь встреч, по итогам которых «Оклахома» одержала победу в четырёх. Таким образом, клуб стал чемпионом в сезоне-2024/2025.

По итогам регулярного чемпионата канадец стал MVP… Ранее стало известно, что Гилджес-Александер подписал новое соглашение с клубом.