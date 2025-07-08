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«Бостон» предлагал помощь «Индиане» в вопросе восстановления Тайриза Халибёртона

«Бостон» предлагал помощь «Индиане» в вопросе восстановления Тайриза Халибёртона
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Президент «Бостон Селтикс» по баскетбольным операциям Брэд Стивенс сообщил во время открытой пресс-конференции, что руководство «кельтов» связывалось с фронт-офисом «Индианы Пэйсерс» с предложением помочь им в восстановлении их 25-летнего лидера и разыгрывающего защитника американца Тайриза Халибёртона, который получил разрыв ахиллова сухожилия, поскольку лёгкий форвард их клуба Джейсон Тейтум получил аналогичную травму.

Напомним, в седьмом матче финальной серии плей-офф-2024/2025 НБА с «Оклахома-Сити Тандер» Тайриз получил разрыв ахиллова сухожилия и не смог выступить до конца матча. В скором времени Халибёртон успешно перенёс операцию и в данный момент проходит процесс реабилитации. А 7 июля стало известно, что Тайриз пропустит весь сезон-2025/2026.

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