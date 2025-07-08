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В «Бостоне» сомневаются в возвращении Эла Хорфорда в команду

В «Бостоне» сомневаются в возвращении Эла Хорфорда в команду
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Президент «Бостон Селтикс» по баскетбольным операциям Брэд Стивенс сообщил во время открытой пресс-конференции, что считает маловероятным возвращение 39-летнего американского центрового Эла Хорфорда в команду, отметив, что игрок получил от клуба предложение о продолжении сотрудничества.

Ранее авторитетный инсайдер Маркс Стейн заявил, что Хорфорд представляет интерес для «Голден Стэйт Уорриорз». Также была информация, что Эл рассматривает либо заключение соглашения с калифорнийским клубом, либо завершение карьеры.

Хорфорд дебютировал в НБА в 2007 году. На драфте Эл был выбран под третьим номером клубом «Атланта Хоукс». В дебютном сезоне четыре раза признавался лучшим новичком месяца и финишировал вторым в опросе на звание «Новичок года», уступив Кевину Дюранту, единогласно был включён в первую сборную новичков.

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