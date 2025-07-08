Джеймс Уайзмен вернулся в «Индиану»

Центровой Джеймс Уайзмен подписал контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Индиана Пэйсерс». Об этом сообщает HoopsHype.

Соглашение с баскетболистом рассчитано на два года и принесёт игроку $ 5,69 млн.

Соглашение включает частичную гарантию на 1 млн долларов на сезон-2025/26 и опцию команды на второй год.

Напомним, Уайзмен начинал прошлый сезон в составе «Индианы», однако в феврале был обменян в «Торонто Рэпторс», после чего канадский клуб его отчислил. Уайзмен пропустил почти полный сезон из-за разрыва ахиллова сухожилия — за минувший регулярный чемпионат он успел сыграть только в одной встрече.

Уайзмен является вторым номером драфта НБА 2020 года.