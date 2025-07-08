Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джеймс Уайзмен вернулся в «Индиану»

Джеймс Уайзмен вернулся в «Индиану»
Комментарии

Центровой Джеймс Уайзмен подписал контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Индиана Пэйсерс». Об этом сообщает HoopsHype.

Соглашение с баскетболистом рассчитано на два года и принесёт игроку $ 5,69 млн.

Соглашение включает частичную гарантию на 1 млн долларов на сезон-2025/26 и опцию команды на второй год.

Напомним, Уайзмен начинал прошлый сезон в составе «Индианы», однако в феврале был обменян в «Торонто Рэпторс», после чего канадский клуб его отчислил. Уайзмен пропустил почти полный сезон из-за разрыва ахиллова сухожилия — за минувший регулярный чемпионат он успел сыграть только в одной встрече.

Уайзмен является вторым номером драфта НБА 2020 года.

Материалы по теме
«Это было тяжёлое решение». Как в «Голден Стэйт» сэкономили $ 130 млн одним махом
«Это было тяжёлое решение». Как в «Голден Стэйт» сэкономили $ 130 млн одним махом
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android