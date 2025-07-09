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Майк Браун: моя цель в «Нью-Йорке» — создать культуру побед, которая порождает чемпионства

Майк Браун: моя цель в «Нью-Йорке» — создать культуру побед, которая порождает чемпионства
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55-летний американский специалист Майк Браун сообщил о своих намерениях на посту главного тренера клуба «Нью-Йорк Никс».

«Наша цель — создать устойчивую культуру побед, которая порождает чемпионства. Вот почему я здесь. Мне повезло знать, что требуется для достижения этого успеха: много тяжёлой работы, высокий уровень приверженности игре и сосредоточенность на результате в каждом матче», — приводит слова Брауна портал Hoopshype.

Американский специалист является двукратным обладателем награды «Лучший тренер года». Кроме того, он четыре раза выигрывал чемпионский титул в НБА в качестве ассистента в «Голден Стэйт» и в «Сан-Антонио».

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