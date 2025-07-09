Владимир Гомельский ответил, игрок какого амплуа нужен ЦСКА

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказал мнение, что ЦСКА не помешает ещё один легионер на позицию тяжёлого форварда (четвёртого номера).

«Надеюсь, что ЦСКА подпишет ещё одного легионера на позицию четвёртого номера», – написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, ЦСКА в прошлом сезоне Единой лиги ВТБ завоевал чемпионство. В финальной серии армейцы встречались с «Зенитом» и победили команду из Санкт-Петербурга в шести матчах (4-2 в серии). Чемпионство стало для армейцев 12-м в Единой лиге и вторым подряд.

Ранее стало известно, что центровой Ливио Жан-Шарль заключил новый контракт с ЦСКА.

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