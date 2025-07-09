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«Вызывает раздражение». Адвокат высказалась о поведении Седоковой после смерти Тиммы

«Вызывает раздражение». Адвокат высказалась о поведении Седоковой после смерти Тиммы
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Адвокат Маргарита Гаврилова, представляющая интересы погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, раскритиковала бывшую жену спортсмена Анну Седокову. Юрист обратила внимание на реакцию Седоковой на смерть Тиммы и её нынешний образ жизни.

«Анна Владимировна решила, что, заручившись неким количеством условных союзников и сторонников, сыграв в несчастную девочку, вызовет сочувствие в сердцах миллионов?

Не вызовет, более того, на сегодняшний день я наблюдаю совершенно противоположную реакцию. Любой видеофайл, который выкладывается Седоковой, вызывает раздражение. Это прекрасно, это говорит о том, что наше общество здорово», – приводит слова Гавриловой StarHit со ссылкой на её заявление на её странице в социальных сетях.

Напомним, Янис скончался в 2024 году в ночь на 17 декабря мск. Ему было 32 года. По версии следствия, Тимма совершил самоубийство.

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