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«Не питайте надежд». В «Индиане» высказались о пропуске Халибёртоном следующего сезона НБА

«Не питайте надежд». В «Индиане» высказались о пропуске Халибёртоном следующего сезона НБА
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Президент по баскетбольным операциям «Индианы Пэйсерс» Кевин Притчард дал комментарий по поводу лидера команды Тайриза Халибёртона. Из-за травмы спортсмен, как ожидается, пропустит весь следующий сезон НБА.

«Я не сомневаюсь, что он вернётся в лучшей форме, чем когда-либо. Операция прошла успешно. Однако в следующем году он не сыграет. Мы не можем рисковать. Так что не питайте особых надежд на то, что он выйдет на площадку. Но, с другой стороны, у нас есть парни, у которых, надеюсь, будут возможности для роста, и когда Тайриз вернётся, всё будет прекрасно», – сказал Притчард в эфире WISH-TV News.

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