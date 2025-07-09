Голдин набрал 10 очков в матче Летней лиги НБА, «Майами» переиграл «Голден Стэйт»
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В ночь с 8 на 9 июля мск на паркете арены «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился матч Летней лиги НБА между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Майами Хит». Клуб из Флориды выиграл встречу со счётом 93:79.
НБА — Летняя лига . Калифорния
09 июля 2025, среда. 02:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
4-я четверть
79 : 93
Майами Хит
Майами
Голден Стэйт Уорриорз: Армстронг, Ричард, Делоне, Болден, Тухей, Скотт, Крайер, Роу, Хоукинс, Мэдсен
Майами Хит: Ларссон, Джонсон, Якуционис, Голдин, Льюис, Уильямс, Кук, Сэттл, Гарднер, Дэйнджа, Балло
Российский центровой «Майами» Владислав Голдин набрал в этом матче 10 очков, собрал пять подборов и выполнил две результативные передачи. При игровом времени 19.41 Голдин реализовал 4 из 5 бросков с игры и 2 из 2 штрафных, заработав при этом показатель полезности "+28".
С двумя победами в трёх матчах «Хит» возглавили таблицу калифорнийской группы Летней лиги с «Уорриорз», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сан-Антонио Спёрс».
Видео: Голдин потренировался с Мозговым в зале «Лейкерс»
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