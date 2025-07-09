Голдин набрал 10 очков в матче Летней лиги НБА, «Майами» переиграл «Голден Стэйт»

В ночь с 8 на 9 июля мск на паркете арены «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился матч Летней лиги НБА между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Майами Хит». Клуб из Флориды выиграл встречу со счётом 93:79.

Российский центровой «Майами» Владислав Голдин набрал в этом матче 10 очков, собрал пять подборов и выполнил две результативные передачи. При игровом времени 19.41 Голдин реализовал 4 из 5 бросков с игры и 2 из 2 штрафных, заработав при этом показатель полезности "+28".

С двумя победами в трёх матчах «Хит» возглавили таблицу калифорнийской группы Летней лиги с «Уорриорз», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сан-Антонио Спёрс».

Видео: Голдин потренировался с Мозговым в зале «Лейкерс»