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Инсайдер намекнул на скрытый конфликт Леброна Джеймса с руководством «Лейкерс»

Инсайдер намекнул на скрытый конфликт Леброна Джеймса с руководством «Лейкерс»
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Североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Йован Буха высказался по поводу актуальных взаимоотношений звёздного лёгкого форварда Леброна Джеймса и «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Я бы хотел осторожно высказываться о взаимоотношениях Леброна с руководством клуба и организацией, но, если быть откровенным, сейчас они, на мой взгляд, далеки от идеальных. Пока не было никакого официального заявления о том, что Леброн остаётся в команде, а для игрока такого уровня подобные заявления обычно делаются.

Были лишь его публикации в соцсетях и тот момент, когда он сообщил о своём решении остаться. Поэтому, на мой взгляд, отношения сейчас далеки от самых лучших — скажу так», — рассказал Буха в рамках собственного подкаста.

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