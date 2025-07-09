Андрей Кириленко ответил, стоит ли переживать за бросок Егора Дёмина

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказался по поводу бросковой составляющей 19-летнего российского защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина.

«Я совсем не переживаю по поводу его броска — он вполне нормальный шутер. Всё, что ему нужно, — это быть более мотивированным играть с мячом, чаще брать на себя инициативу и принимать решения на площадке, а не сразу отдавать пас и играть только на команду», — цитирует Кириленко New York Post.

Егор Дёмин реализовал 16 трёхочковых бросков подряд за 35 секунд: