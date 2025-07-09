Бронни Джеймс реализовал лишь 20% бросков и набрал два очка в матче Летней лиги НБА

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс принял участие в матче Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года с «Сан-Антонио Спёрс», в котором его команда одержала победу со счётом 89:88.

Джеймс-младший провёл на площадке в общей сложности 15 минут, набрав суммарно два очка (1 из 5 с игры, где 0 из 2 — трёхочковые), сделал два перехвата, один подбор и столько же результативных передач. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-1».

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал тяжёлый форвард Дариус Базли, на счету которого 27 очков и 13 подборов. Базли также стал автором победного броска за 13 секунд до конца матча. Тем временем лёгкий форвард Далтон Кнехт отметился 25 набранными очками.