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Бронни Джеймс реализовал лишь 20% бросков и набрал два очка в матче Летней лиги НБА

Бронни Джеймс реализовал лишь 20% бросков и набрал два очка в матче Летней лиги НБА
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Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс принял участие в матче Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года с «Сан-Антонио Спёрс», в котором его команда одержала победу со счётом 89:88.

НБА — Летняя лига . Калифорния
09 июля 2025, среда. 05:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
4-я четверть
88 : 87
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Сан-Антонио Спёрс: Брайант, Диалло, Деннис, Джонс-Гарсия, Осифо, Миникс, Мур, Менса, Ингрэм
Лос-Анджелес Лейкерс: Кнехт, Джеймс, Стюард, Менненга, Базли, Райс, Суидер, Тейлор

Джеймс-младший провёл на площадке в общей сложности 15 минут, набрав суммарно два очка (1 из 5 с игры, где 0 из 2 — трёхочковые), сделал два перехвата, один подбор и столько же результативных передач. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-1».

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал тяжёлый форвард Дариус Базли, на счету которого 27 очков и 13 подборов. Базли также стал автором победного броска за 13 секунд до конца матча. Тем временем лёгкий форвард Далтон Кнехт отметился 25 набранными очками.

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