«Словно видеоигра». Центровой «Лейкерс» Эйтон восторженно отозвался о Луке Дончиче

Новоиспечённый центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Деандре Эйтон поделился мнением о переходе в новый клуб и рассказал о перспективах игры со словенским разыгрывающим Лукой Дончичем.

«Всё это ощущается словно видеоигра, будто кто-то специально всё так устроил. Но, честно говоря, я воспринимаю эту возможность как нечто особенное и не собираюсь её упускать.

Лука — это уникальный игрок, который появляется раз в поколение, и я рад быть его партнёром по команде. Слышал, в какой он сейчас потрясающей форме — невероятно подтянут, — и наконец-то рад, что теперь мы вместе и он творит все эти чудеса уже на моей стороне.

Честно, я очень вдохновлён. Я считаю себя учеником игры, люблю баскетбол всей душой. И ту любовь и поддержку, которые я уже получил, даже не надев ещё форму команды, я могу отблагодарить только своей игрой и самоотдачей», — заявил Эйтон во время специальной пресс-конференции.