«Работа кипит!» Егор Дёмин оценил активность детей в баскетбольном лагере «Бруклина»

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин принял участие в баскетбольном лагере, недавно организованном клубом для юных спортсменов. В рамках мероприятия Дёмин пообщался с участниками, задавая им различные вопросы. Соответствующее видео было размещено в официальных социальных сетях «Нетс».

Вот некоторые из вопросов, которые задавал Егор:

— Всё хорошо? Как у тебя дела? Нравится ли тебе здесь?

— Привет! Как настроение? Какие впечатления от лагеря? Как себя здесь ощущаешь?

— Надолго ли ты здесь? Вижу, ты уже вовсю тренируешься — работа кипит!

— Как оцениваешь уровень конкуренции? Что думаешь об атмосфере и общей энергетике?