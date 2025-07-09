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«Работа кипит!» Егор Дёмин оценил активность детей в баскетбольном лагере «Бруклина»

«Работа кипит!» Егор Дёмин оценил активность детей в баскетбольном лагере «Бруклина»
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19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин принял участие в баскетбольном лагере, недавно организованном клубом для юных спортсменов. В рамках мероприятия Дёмин пообщался с участниками, задавая им различные вопросы. Соответствующее видео было размещено в официальных социальных сетях «Нетс».

Вот некоторые из вопросов, которые задавал Егор:

— Всё хорошо? Как у тебя дела? Нравится ли тебе здесь?
— Привет! Как настроение? Какие впечатления от лагеря? Как себя здесь ощущаешь?
— Надолго ли ты здесь? Вижу, ты уже вовсю тренируешься — работа кипит!
— Как оцениваешь уровень конкуренции? Что думаешь об атмосфере и общей энергетике?

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