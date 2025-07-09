Никола Йокич не станет продлевать контракт с «Денвером» в межсезонье — источник

Сербский центровой Никола Йокич в данный момент не собирается вести переговоры с руководством «Денвер Наггетс» по поводу возможного продления контракта. Об этом сообщает Denver Post со ссылкой на источники в лиге.

«Никола Йокич сообщил руководству «Денвер Наггетс», что не планирует подписывать продление контракта этим летом. Трёхкратный MVP предпочитает дождаться следующего межсезонья, чтобы приступить к переговорам о новом соглашении. У Йокича остаётся как минимум два года по действующему супермаксимальному контракту, а также опция игрока на сезон-2027/2028. С 9 июля он впервые получил право на продление, которое могло бы принести ему ещё три года и около $ 206 млн.

Однако, если Йокич отложит подписание нового контракта до межсезонья 2026 года, его потенциальный доход увеличится примерно на $ 80 млн. Как отмечают источники, клуб представил баскетболисту оба сценария и лагерь Йокича выбрал выжидательную стратегию — решение, которого в руководстве «Наггетс» ожидали, учитывая финансовые перспективы», — сказано в статье.