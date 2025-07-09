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МБА-МАИ усилила состав россиянином Павлом Савковым из «Басконии»

МБА-МАИ усилила состав россиянином Павлом Савковым из «Басконии»
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23-летний форвард Павел Савков стал игроком МБА-МАИ. Как информирует пресс-служба московской команды, предстоящий сезон спортсмен будет проводить за клуб на правах аренды.

В минувшем сезоне Павел выступал за испанскую «Басконию». Игрок дебютировал в Евролиге, где набрал первые очки, а также стал первым за 21 год россиянином, который вышел в стартовой пятёрке команды Евролиги не из России. За национальную команду России Савков дебютировал в 2021 году в матчах квалификации на чемпионат Европы 2022 года.

МБА-МАИ в прошлом сезоне уступила пермской «Парме» на стадии плей-ин.

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